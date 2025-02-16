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SARIKAMIŞ KADASTRO MAHKEMESİ

SARIKAMIŞ KADASTRO MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 00:00

T.C.
SARIKAMIŞ
KADASTRO MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2007/737 Esas 
KARAR NO : 2011/173

Davacı ALİ BULUT'un mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
1- Kars ili Sarıkamış İlçesi Kurbançayır Köyü 113 ada 39 parsel sayılı taşınmaza yönelik açılan davanın feragat nedeni ile REDDİNE, taşınmazın tespit gibi tesciline,
2- Açılan davanın KABULÜ ile,
3- Kars ili Sarıkamış ilçesi Kurbançayır köyü 103 ada 30 parsel, 104 ada 5 parsel sayılı taşınmazların tespitinin iptali ile davacı Ali Bulut adına tarla vasfı ile tapuya tesciline, karar verilmiş olup, Koço ve Gülbes kızı Ayten ÜLKER, Süleyman ve Zeliha kızı Halime BİNİCİ, Ahmet ve Nebahat oğlu Güven ÜLKER'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/10/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02173053