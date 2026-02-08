SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/391 Esas

KARAR NO : 2024/95

Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1- Davanın KABULÜ ile;

2- Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Akkoz Köyü 103 ada 18 parsel taşınmaz içerisinde kalan 23/09/2021 tarihli Fen ve Elektrik Bilirkişisi Raporu ve eki krokide koordinatları ile belirtilen “IR1” ile gösterilen 2.815,82 m2’lik kısmı üzerinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü lehine DAİMİ İRTİFAK HAKKININ TAPUYA HÜKMEN TESCİLİNE,

3- Kars İli Sarıkamış İlçesi, Akkoz Köyü 103 ada 18 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 8.770,21-TL olarak TESPİTİNE,

Mahkememizin bu kararına karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde (HMK 345/1) Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi ilgili Hukuk Dairesinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı bulunduğuna dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Seymen ve Yeter oğlu, 1981 d.lu, İbrahim KARAKURT'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 12/01/2026

#ilangovtr Basın no ILN02396222