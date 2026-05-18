SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KONYA İLİ SARAYÖNÜ İLÇESİ LADİK MAHALLESİ 0 ADA 3909 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZ AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU OLARAK 10 (ON) YIL KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR.

SARAYÖNÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1. Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Ladik Mahallesi 0 ada 3909 parsel nolu taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37’inci maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

Kiralanacak Olan Taşınmazlar, Yüzölçümü ve Adres Bilgileri Ladik Mh. Ada / Parsel Muhammen Bedel

(Aylık) (TL) Muhammen Bedel

10 Yıllık (TL) Geçici Teminat (10 Yıllık Süre için) (TL) Akaryakıt ve LPG İstasyonu (Market, Lokanta, Mescit, Oto Tamir Yeri ve Diğer Müştemilatlar) Adres: Ladik Mh. Yeni İstanbul Cd. No:1081 Sarayönü / KONYA 13.947,45 m2 0 / 3909 350.000,00 (KDV Dahil) 42.000.000,00 1.260.000,00

2. Kiralama ihalesi 03.06.2026 Çarşamba günü saat 11.00'de belediye toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Not: 03.06.2026 tarihli ihaleye başvuru için 02.06.2026 saat 17.00’ye kadar başvuru yapılabilecek olup, 02.06.2026 tarihinden sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

3. İhaleye ilişkin şartname, 7.500,00 TL bedel karşılığında belediyemiz tahsilat servislerine ya da banka hesabımıza ödeme yapılmak suretiyle Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

4. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

5. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI;

a) Dilekçe,

b) Nüfus cüzdan sureti, (sadece gerçek kişiler için ve TC kimlik numaralı)

c) Gerçek kişiler için e-devletten borkodlu yerleşim yeri belgesi, tüzel kişiler için tebligata esas adres beyanı,

d) Şartname ve şartname eki kroki (her sayfası imzalı)

e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dâhilinde banka teminatı, (banka teminatında; Lâdik Mh. 0 ada 3909 parsel üzerinde Akaryakıt İstasyonu kiralama ihalesi için ibaresi yazılmalıdır)

f) Tüzel kişiler için vergi levhası örneği veya fotokopisi,

g) Tüzel kişiler için tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından alınmış tescil belgesi,

h) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

k) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü, (vekâlet verilen kişinin)

l) İhalelere katılmalarının yasaklı olmadığını taahhüt etmek,

m) Sarayönü Belediyesi, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine güncel borcu olmadığına dair belge,

6. Şartnamenin alındığına ilişkin ödeme makbuzu,

7. Şahsen ve posta ile yapılacak başvurularda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37.maddesine uygun hazırlanması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, idare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8. Sarayönü Belediye Başkanlığına ait hesap bilgileri

Banka Adı: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. – 0600 Sarayönü Şubesi

IBAN: TR69 0001 0006 0029 8016 8950 01

Vergi Bilgileri: Sarayönü VD. 1620057826

Bilgi için;

Sarayönü Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü - Doğu İstasyon Mh. Tahir Çelik Cd. No:58 Sarayönü/KONYA // 0 332 617 1010 // malihizmetler@sarayonu.bel.tr

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02470386