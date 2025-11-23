SARAYKÖY SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

SARAYKÖY

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

14/11/2025

Sayı :2024/41 Ort. Gid. Satış

İLANEN TEBLİĞ

Hissedar Özgür Boyacıoğlu (T.C :59929148614 )

Tarafı bulunduğunuz, Sarayköy Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2024/41 satış sayılı dosyasında Denizli İli Babadağ İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 113 ada 7 parsel sayılı arsa vasfındaki 1.967,95 m2bağ vasıflı taşınmazın kıymet takdirine ilişkin bilirkişi raporu sunulmuş olup, dava konusu taşınmazın değeri 2.361.540 TL olarak belirlenmiştir.

Belirlenen kıymet takdirine ilişkin itirazınız var ise 7 gün içinde Sarayköy Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açabileceğiniz, aksi takdirde bedelin kesinleşeceği ve satış işlemlerine devam edileceği hususu İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

