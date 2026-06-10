T.C.

SARAYKÖY

SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/178 Esas

İLAN METNİ

Sayın Salih Yakın(T.C :38014179160, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mah/köy, 19 Cilt, 115 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, Remzi ve Havva oğlu/kızı, 01/01/1970 doğumlu);

Tarafı bulunduğunuz, Ortaklığın Giderilmesi davası Mahkememizin 2025/178 Esas sırasında kayıtlı olup; duruşması 07/09/2026 günü saat: 10:10'a bırakılmış olup;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarıldığı, tebligatın iade edildiği, yapılan adres araştırması neticesinde belirlenen adreslerinize çıkarılan tebligatların iade edildiği, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve duruşma gününün davalı Salih Yakın'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle, dava konusu Denizli İli Sarayköy İlçesi Sığma Mahallesi 2865 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep etmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen İHTAR VE TEBLİĞ OLUNUR.

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