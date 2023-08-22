SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2023/864 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Duacılı Mahallesi, 861 (166 ada 13 )parsel sayılı taşınmazın 1.901,53 m2lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri Akça Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bekir Kara

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, DUACILI MAHALLESİ166 ADA 13 PARSEL

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğüne İzafeten Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları ile dava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 11/08/2023

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