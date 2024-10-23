SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

2024/485 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Karadiken Mevkii, 104 ada 263 parsel sayılı taşınmazın 4206,33 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Suat Serban, Mehmet Serban



2024/486 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Köyü, 137 Ada, 29 parsel sayılı taşınmazın 3687,67 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Veli Tüvlü.



2024/487 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Karadiken Mevkii, 104 ada 368 parsel sayılı taşınmazın 1375,38 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Neriman Sayar, Rafet Yılmaz Erdoğan, Hüseyin Yılmaz



2024/488 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Köyü, 104 Ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 2398,97 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri Ahmet Yüksek, Ayşe Gürçetin, Sevilay Civaroğlu, Şengül Yüksek, Mehmet Yüksek.



2024/489 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Karadiken Mevkii, 104 ada 408 parsel sayılı taşınmazın tamamı, Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Karadiken Mevkii, 104 ada 407 parsel sayılı taşınmazın 3288,35m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri Nimet Özcan, Raziye Müldür, Nazife Turan, Gülgün Çakmak Arslan



2024/490 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kumluca Köyü, 105 Ada, 10 parsel sayılı taşınmazın 5608,58 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Ali Tüvlü.



2024/491 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Karadiken Mevkii, 104 ada 256 parsel sayılı taşınmazın 3368,91 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Ayten Şahin, Müşerref Terlemez, Ali Özcan



2024/492 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Köyü, 258 Ada 8 parsel sayılı taşınmazın 213,16 m² lik ve 1786,10 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Ali Tüvlü.



2024/493 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi 101 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 174,24 m² lik kısmında tesis edilecek daimi mülkiyet hakkı ile 4942,06 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Osman Uysal ve Mehmet Ali Uysal,



2024/494 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Köyü, Döşemebaşı Mevkii, 104 Ada 56 parsel sayılı taşınmazın 934,84 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri Muhammer Özcan ve Nimet Özcan.



2024/495 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Mahallesi Selbasan Mevkii, 101 ada 76 parsel sayılı taşınmazın 147,25 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Halil Uysal ve Yalçın Özcan



2024/496 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Köyü, Döşemebaşı Mevkii, 104 Ada 366 parsel sayılı taşınmazın 5551,85 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri Halil İbrahim Yıldız, Uğur Yıldız, Yasemin Çelik, Coşkun Yıldız.



2024/497 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Döşemebaşı Mevkii, 101 ada 89 parsel sayılı taşınmazın 284,62 m² lik kısmında tesis edilecek daimi mülkiyet hakkı ile 6959,74 m² lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Döşemebaşı Mevkii, 101 ada 97 parsel sayılı taşınmazın 4,38 m² lik kısmında tesis edilecek daimi mülkiyet hakkı ile 705,54 m² lik kısmında tesis edilecek daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz malikleri, Ümmühan Şimşek, Nermin Gökçen, Mehmet Şimşek, Hasan Şimşek, Çetin Şimşek, Cevriye Şimşek



2024/498 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Köyü, Döşemebaşı Mevkii, 104 Ada, 357 parsel sayılı taşınmazın 3695,87 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Nimet Özcan,



2024/499 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Karakıran Mahallesi Döşemebaşı Mevkii, 101 ada 115 parsel sayılı taşınmazın 1.505,69 m² lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Halil Uysal



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER: DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, KARAKIRAN MAHALLESİ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ



KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,



2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,



2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02108581