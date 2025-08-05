SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SARAYKÖY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/162 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

2025/162 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, Mezarardı Mevkii, 198 ada 13 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti taşınmaz malikleri Sevcan Güdücü, Hatice Güdücü, Selim Güdücü.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ, SARAYKÖY İLÇESİ, DUACILI MAHALLESİ.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DENİZLİ VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 Sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.07.2025

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