SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

SARAY(TEKİRDAĞ)

İCRA DAİRESİ

2023/167 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/167 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



Taşınmaz kaydı: Tekirdağ İl, Saray İlçe, BÜYÜKYONCALI BOZOBA Mahalle/, 2134 Ada, 25 Parsel,



Adresi : Büyükyoncalı Bozoba Mahallesi 2134 Ada 25 Parsel Saray/Tekirdağ Taşınmazın ayrıntılı özelikleri e-ilan ve ilana ek bilirkişi raporunda yazılıdır. esatis.uyap.gov.tr



Yüzölçümü : 24.226,78 m2 taşınmazdır. Taşınmazın Kıymet takdiri Saray İcra Hukuk Mahkemesi 2023/24 Esas ve 2024/18 karar 30/04/2024 tarihli karar ile kesinleşmiştir.



İmar Durumu : e-İlanda ve e-ilana ekli bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.



Kıymeti : 21.707.194,88 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazıldığı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2025 - 11:01

28/11/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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