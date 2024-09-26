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SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 00:00

 

Örnek No:55*

T.C.
SARAY(TEKİRDAĞ)
İCRA DAİRESİ
2023/168 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/168 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Saray İlçe, BÜYÜKYONCALI ATATÜRK Mahalle/Köy, 1982 Ada, 5 Parselde kayıtlı 4.841.75 m2taşınmaz
Adresi : Büyükyoncalı Atatürk Mah.Mehhanebayırı Mevki 1982 Ada 5 Parsel Kayıtlı Taşınmaz .
Yüzölçümü : 4.841,75 m2
İmar Durumu : Şartnamedeve e- ilana ekli bilirkişi raporunda yazıldığı gibidir.
Kıymeti : 4.338.208,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında yazıldığı gibidir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2024 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:20
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2025 - 10:20
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:20

17/09/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02094625