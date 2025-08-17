×
SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 00:00

T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/186 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İLVAN
İLÇESARAY
MAHALLE: SIRIMLI
ADA NO: 0
PARSEL NO: 153
MALİKİN ADI VE SOYADI: Mehmet Salih TEZEL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/186 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02278912