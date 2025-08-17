SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/185 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ

İL: VAN

İLÇE: SARAY

MAHALLE: SIRIMLI

ADA NO: 0

PARSEL NO: 431

MALİKLERİN

ADI VE SOYADI:AZİZE AÇIKAYAZ

FADİL DİNLER

İSMAİL DİNLER

KAMİLE GÜLDÜR

SİYAAHMET DİNLER

SÖYLEMEZ GÜLEŞ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/185 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.07.2025

