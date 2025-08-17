SARAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C. SARAY (VAN) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/185 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
İL: VAN
İLÇE: SARAY
MAHALLE: SIRIMLI
ADA NO: 0
PARSEL NO: 431
MALİKLERİN
ADI VE SOYADI:AZİZE AÇIKAYAZ
FADİL DİNLER
İSMAİL DİNLER
KAMİLE GÜLDÜR
SİYAAHMET DİNLER
SÖYLEMEZ GÜLEŞ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Taşınmaz üzerinden ilgili kuruma ait elektrik enerjisi nakil hattı geçmesi sebebiyle irtifak hakkı ve pilon alanı yönünden taşınmazın kamulaştırması talep edilmektedir. Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/185 Esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.07.2025
