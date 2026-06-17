SARAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. SARAY(TEKİRDAĞ) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/35 Esas

DAVALI : ALÇE GRUP İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Davacılar GÜNEL GÜLER AKPINAR, NEDİME GÜLER ile Davalı ALÇE GRUP İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davası nedeniyle;

26/10/2025 tarihli bilirkişi raporunda ''Dava konusu Meyhane Bayırı Mevkii F19B14C2AD Pafta 1.parseldeki Metropolkent Konutları sitesinden D Blok 6.kat 28 no'lu 114 m2 konutun 31/12/2019 dava tarihi itibariyle tamamlanmış değerinin 196.000 TL olacağının, 31/12/2019 tarihi itibariyle %20,70 eksik hali ile mevcut değerinin 196.000TL-23.660TL=172.340 TL olduğunun tespit edildiği görülmüştür. Davacıların her birinin 04/01/2010 tarihli protokol gereğince süresinde teslim edilmeyen taşınmaz nedeniyle uğradığı müspet zarar tutarının dava tarihi itibariyle 348.920,41 TL olduğu, dosya kapsamında davacıların 60.500 TL olarak ödemeyi taahhüt ettiği taşınmaz bedelinin 7.200 TL'lik kısmını ödediğinin'' bildirildiği, Tazminat (Sözleşmeden Kaynaklanan) davası mahkememizin 2026/35 Esasında görülmekte olup davaya itirazı olan ilgililere keyfiyet 4721 Sayılı Kanun'un 713/4. Maddesi uyarınca ilanen duyurulur.15/04/2026

#ilangovtr Basın no ILN02490145