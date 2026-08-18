SAPANCA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C. SAPANCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/8 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi Akçay Mah. 734 Ada 12 Parselde Kayıtlı Sapanca/SAKARYA

Yüzölçümü : 4.394,62 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 6.591.930,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:08

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi Akçay Mah. 740 Ada 9 Parsel'De Kayıtlı Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 4.878,01 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 8.536.517,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:24

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:24

Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:24

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri:Sakarya İli Sapanca İlçesi Hacımercan Mah. 1398 Ada 4 Parsel Kayıtlı Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 4.981,80 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 36.118.050,00 TLKDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 11:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 11:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli Sapanca İlçesi Hacımercan Mah. 555 Ada 46 Parsel Sapanca/SAKARYA

Yüzölçümü : 1.112,67 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 1.947.172,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 12:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:21

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:21

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Sakarya İli Sapanca İlçesi Hacımercan Mah. 564 Ada 34 Parsel Sapanca/SAKARYA

Yüzölçümü : 3.262,87 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 8.809.749,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 14:08

Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 14:08

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Sakarya İli Sapanca İlçesi Hacımercan Mahallesi 564 Ada 39 Parsel Sapanca / SAKARYA

Yüzölçümü : 1.251,54 m2 İmar Durumu: e-satış uyap sistemindeki ilanda mevcuttur.

Kıymeti : 5.036.160,00 TL KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2026 - 10:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:39

Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 10:39

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 14/08/2026

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