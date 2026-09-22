SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SAPANCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/366

DAVALI:NURDAN ŞENLER - 205*****600 - PE AMSTERDAM /HOLLANDA KRALLIĞI

Davacı SAPANCA ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ tarafından Orman (Hazine Veya İdarece Açılan Tapu İptal İstemli) davası açıldığı,yapılan araştırma sonucunda adresiniz tespit edilememiş olup yapılan kolluk araştırmasından da netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce taşınmaz başında yapılan keşif sonrası bilirkişilerce hazırlanan raporda Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Dibektaş Mahallesi, 970 ada, 4 parsel sayılı taşınmazın 289,27m²'lik kısmının SAMANLIDAĞ-1-C DEVLET ORMANI sınırları içerisinde kaldığını tespit etmiştir.

İşbu ilanın yayımlandığı günden yedi gün sonra başlamak üzere; ekli bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

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