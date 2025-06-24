ŞANLIURFA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ŞANLIURFA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2020/561

KARAR NO : 2025/447

'' Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek '' suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/04/2025 tarihli ilamı ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 227/1 maddesi gereğince neticeten 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI ve 16.660 TL Adli Para Cezasına karar verilen, en son Kadıkendi Mah. Eyyübiye/ŞANLIURFA adresinde ikamet eden, Nasır ve Kerime kızı, 01/01/1990 Aleppo doğumlu, MERYEM OKLE tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve mağdur vekili Av. Mehmet İdris Şıltak tarafından mahkememize sunulan ve sanığın üst hadden cezalandırılması talebini içeren istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.18/06/2025

#ilangovtr Basın no ILN02246867