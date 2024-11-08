T.C.

ŞANLIURFA

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

16/10/2024

Sayı : 2022/1103 Esas

İLAN

DAVALI KADRİYE BAZ (34******664 TC kimlik numaralı)

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında dava konusu olan Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Büyükkargılıköyü / Mahallesi, B. Sülüklü mevkii 30 parsel sayılı taşınmazın tapu maliki Halil Baz'ın mirasçıları arasında yapılan yargılamada;

DAVALI KADRİYE BAZ'a gösterilen adreste tebliğat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, davalı KADRİYE BAZ'ın 25/02/2025 günü saat 10:40'daki duruşmaya gelmediği veya gelip de davayı takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldıracağı ve karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususunun İLANEN TEBLİĞİ İLE, ilanın yayınlandığı tarihinden itibaren 7 gün sonra ihtarın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu, 7201. Sayılı tebligat kanunun 28.,29. ve 31. maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞİ OLUR.

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