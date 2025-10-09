ŞANLIURFA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

ŞANLIURFA

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

22.09.2025

Sayı :2023/2254 Esas

Konu : .........

İLAN

Davacı Emine TOPAL ile Davalılar Ayşe Gül TOPRAK, Cennet KARDAŞLAR, Fatma DEMİR, Haci TOPRAK, İbrahim Halil TOPRAK, Mehmet TOPRAK, Mehmet Fatih TOPRAK, Remziye ALCA ve Sevgi TOPRAK arasında Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle; yapılan tüm araştırılara rağmen davalı Haci TOPRAK'a dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden, ilanen tebliğine karar verilmiş olup duruşma günü 10/09/2025 günü saat 10:00'e bırakılmıştır.

6100 sayılı HMK'nun 317. Maddesi gereği işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verilebileceğiniz, cevap dilekçesinde savunmalarınızı ispata yarayacak tüm vakıaların sırasıyla bildirmeniz, tüm delillerin ve tanıkların isim ve adreslerinin bildirmeniz, elinizde olan tüm delilleri ibraz etmeniz, ibraz edemediğiniz takdirde nereden temin edileceğini bildirilmeniz ve delil avansını yatırmanız gerektiği, ayrıca duruşma günü olan 19/11/2025 günü saat 9:30'de Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız ya da kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu davalı 42056017588 TCKN'li Haci TOPRAK'a ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : HACİ TOPRAK - 42056017588 Direkli Mahallesi 1723. Sokak No:18 Eyyübiye/ ŞANLIURFA ŞANLIURFA ili, KARAKÖPRÜ ilçesi, OTLUKALAN mah/köy, 48 Cilt, 5 Aile sıra no, 14 sırada nüfusa kayıtlı, SÜLEYMAN ve ŞÜKRAN oğlu/kızı, 01/01/1974 dogumlu,

#ilangovtr Basın no ILN02309034