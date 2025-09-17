İ L A N

T.C. ŞANLIURFA 1. İŞ MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2019/741 Esas

KARAR NO : 2022/3

Davalılar :

1- Halim Taahhüt İnşaat Nakliyat İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

2- İhd İnşaat Temizlik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Davacı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından açılan Rücuen Alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ;

HÜKÜM :

1-) Davanın KABULÜNE,

-82.840,74 TL peşin sermaye değerli gelirin, gelir bağlama onay tarihi olan 27/05/2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak (davalı Elit Lift Asansör İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sorumluluğu 49.090,80 TL ile sınırlı olmak üzere) alınarak davacıya verilmesine,

-1.165,70 TL tedavi giderinin, sarf tarihlerinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacıya verilmesine,

Dair, verilen karar yokluğunuzda verilmiş olup iş bu kararın ilanen tebliğine,iki hafa içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 14/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02295051