ŞANLIURFA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İ L A N

Sayı : 2023/499 Esas 05/01/2024

Davacı MAHMUT BOZDAŞ ile Davalı HAMZA GÜNDİ arasında mahkememizde görülmekte olan Elatmanın Önlenmesi davası nedeniyle;

Davalı Hamza Gündi'nin belirtilen adresine dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da, adı geçenin adresi tespit edilemediğinden 7201 Sayılı Kanun'un 28-29 maddeleri hükmüne binaen dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Hamza Gündi'nin dava dilekçesi (davacı dava dilekçesinde özetle; dava konusu Şanlıurfa ili Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi 378 Parsel sayılı taşınmaza davalı Hamza Gündi'nin el atmanın önlenmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.) ve 6100 S.K. 127,129,194,195, ve 324 Md. gereğince bu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde cevap dilekçesi verebileceği, cevap dilekçesinde savunmalarını ispata yaracak tüm vakıaları sırasıyla bildirmesi, tüm delillerini tanıklarının isim ve adreslerini bildirmesi, ve delil avansını yatırması gerektiği ve davanın duruşma tarihinin 06/03/2024 günü saat 14:50 olduğu İHTAR OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde tebliğ yapılmış sayılacaktır.

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