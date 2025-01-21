T.C. SANDIKLI 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/377 Esas

Konu : Ön İnceleme Duruşma Tutanağı ve Bilirkişi Raporu Tebliği

İLAN METNİ

Davacı, SANDIKLI MALMÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL BİRİMİ ile Davalı, KAMİL KÜÇÜK arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davası nedeniyle; 19/12/2024 tarihinde yapılan ön inceleme duruşma tutanağı ve bilirkişi raporunun kendisine tebligat yapılamayan, adresi tespit edilemeyen davalı KAMİL KÜÇÜK'e tebligat kanununun 28. maddesine göre ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

19/12/2024 tarihli ön inceleme duruşma tutanağında özetle;

GD:

Tarafların iddia ve savunmaları ile sulh faaliyetleri çerçevesinde anlaşamadıkları hususların; davalının Kara Harp Okulu Komutanlığında görevli iken 689. Sayılı K.H.K. gereğince 29/08/2019 tarihinde ihraç edilmesi nedeniyle davalıya görevinde iken kurum tarafından yapılan yurtdışı eğitim masraflarının ihraç edilmesinden sonra davalıdan geri iade edilmesi talebi olduğunun tespitine ve ön inceleme duruşması sonucunda düzenlenen İşbu anlaşmazlık tutanağının duruşmada hazır bulunan taraflarca birlikte imza altına alınmasına karar verildi. Açıklandı, açık yargılamaya devam olundu.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ;

1- Ön inceleme duruşması sona ermekle tahkikata geçilmesine, tahkikat gününün ve tahkikattan sonra sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin hazır olan taraflara tefhim suretiyle bildirilmesine,duruşmada hazır bulunmayan davalı tarafa işbu duruşma tutanağının ilanen tebliği suretiyle ihtarına, davacı vekiline iş bu duruşma zaptının tebliğ suretiyle ihtarına,

2- HMK m. 147 hükmü uyarınca tahkikat duruşmasının huzurda bulunanlara duruşma sırasında tefhimine ve “Belirlenen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın Mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz; tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, ayrıca taraf sıfatına göre karşı tarafın katılmaması veya yargılamaya devam etmeyeceğini bildirmesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı, karşı tarafın yargılamaya devam edeceğini bildirmesi halinde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtar olunacağı" hususunun duruşmada hazır bulunmayan davalı tarafa işbu duruşma tutanağının ilanen tebliği suretiyle ihtarına, davacı vekiline iş bu duruşma zaptının tebliğ suretiyle ihtarına,

3- Tahkikatın bu tutanak esas olmak üzere yürütülmesine,

4- HMK 128Maddesi gereğince Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı hakkında, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılmalarına.

Bu nedenle duruşmanın 20/03/2025 günü saat 10:15 bırakılmasına karar verildi.

09/01/2025 tarihli bilirkişi raporunda sonuç olarak;

-Mevcut belgelere göre davacı kurumun davalıya 215.893,96 Dolar ve 3.127,06 TL ödeme yaptığı, bu tutarı davalıdan talep etmesinin mevzuat gereği olduğu,

-215.893,96 USD nın 18.05.2018 tarihinde TL cinsinden değerinin davacı kurum tarafından 960.339,65 TL olarak hesaplandığı ancak davanın üç yıl sonra 30.07.2021 tarihinde açıldığı,

-Dava tarihinde TL cinsinden davalının davacı kuruma; 1.822.512,04 (215.893,96 USD)+3.127,06: 1.825.639,10 TL borcu olduğu, Sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Bilirkişi raporu tebliği ihtarı;

Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

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