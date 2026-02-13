Güncelleme Tarihi:
GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
2026 YILI BELEDİYEMİZ PERSONELLERİ VE KREŞLERİN YEMEĞİNİN PİŞİRİLMESİ İÇİN 4 AYLIK MEYVE-SEBZE VE DONUK GIDA MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası (İKN)
:
2026/254166
1- İdarenin
1.1. Adı
:
SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi
:
ABDURRAHMANGAZİ MAH. ENDERUN CAD. SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 SANCAKTEPE / İSTANBUL SANCAKTEPE/İSTANBUL
1.3. Telefon numarası
:
02166223333
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- İhalenin
2.1. Tarih ve Saati
:
03.03.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres
:
Sancaktepe Belediye Başkanlığı İhale Salonu (Abdurrahman Gazi Mah. Enderun Cad. No:2 SANCAKTEPE/İSTANBUL)
3- İhale konusu mal alımının
3.1. Adı
:
2026 YILI BELEDİYEMİZ PERSONELLERİ VE KREŞLERİN YEMEĞİNİN PİŞİRİLMESİ İÇİN 4 AYLIK MEYVE-SEBZE VE DONUK GIDA MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı
:
2 Kısım Gıda Malzemeleri Mal Alımı
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Sancaktepe Belediyesi İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü
3.4. Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 gün içerisinde Teknik Şartnamede belirtilen şekilde pey der pey teslim alınacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38'inci maddesine göre açıklama istenecektir.
