SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :



Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 11.06.2026 tarih ve 1376 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda İlçesi, Mahallesi, Ada No.su, Parsel No.su, Alanı, Niteliği, İmar Durumu, Muhammen Satış Bedeli ve Geçici Teminat Bedeli belirtilen “Arsa” vasıflı 1 adet taşınmazın, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile tamamı peşin veya %50’si peşin, geri kalanına 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda” yer alan gecikme zammı oranının uygulanması ile birlikte taksit ödemesine sözleşme tarihinden itibaren 3 ay sonra başlanılması ve sözleşmeden itibaren 6 (altı) ay içinde tamamlanması kaydıyla 3’er aylık aralıklarla 2 eşit taksitle ödenmek üzere satış kararı alınmış olup söz konusu ihale ilanı tarihinde yapılacak değişiklikten dolayı yasal süreler ve ilan süreçlerinin yeniden işletilmesi amacıyla satış ihalesinin Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 17.06.2026 tarih ve 1387 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Bu nedenle; Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 11.06.2026 tarih ve 1376 sayılı kararıyla 25.06.2026 Perşembe günü Saat:14.00’de yapılmasına karar verilen taşınmaz ihalesinin iptal edildiği ilan olunur.



S/N İlçe Mahalle Ada Parsel Yüzölçüm

(m²) Nitelik İmar Durumu 2026 Yılı

Muhammen

Satış Bedeli Geçici

Teminat

Bedeli 1 ATAKUM BALAÇ 15317 2 3583,51 Arsa Yençok:3 kat E:2.00

Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı 107.505.300,00 ₺ 3.225.159,00 ₺



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