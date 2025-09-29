×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 00:00

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 

Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 11.09.2025 tarih ve 1398 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, imar durumu, muhammen satış bedeli ile geçici teminat bedeli belirtilen “Kargir Bina ve Arsası” vasıflı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İle tamamı peşin veya %50’si peşin, geri kalanına 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da yer alan gecikme zammı oranının uygulanması ve sözleşme tarihinden 1 ay sonra başlanılması koşuluyla aylık olarak en fazla 12 eşit taksitle ödenmek üzere satış kararı alınmış olup ihale şartnamesinde değişiklik yapılması düşünüldüğünden Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 25.09.2025 tarih ve 1477 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Bu nedenle; Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 11.09.2025 tarih ve 1398 sayılı kararıyla 02.10.2025 Perşembe günü Saat:15.00’de yapılmasına karar verilen taşınmaz ihalesinin iptal edildiği ilan olunur.

İlçe
/Mahalle		Ada /
Parsel		NiteliğiAlanı
(m²)		İmar Durumu2025 Yılı
Muhammen
Satış Bedeli		Geçici Teminat
Bedeli
İlkadım
/Kıran		6430/1Kargir
Bina
ve Arsası		37000.00 m²E:2,00 – Yençok: 36,50 m
Ticaret Turizm ve Konut Alanı		800.000.000,00 TL24.000.000,00 TL

 

#ilangovtr Basın no ILN02302409

 