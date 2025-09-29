SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 11.09.2025 tarih ve 1398 sayılı kararıyla, Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki tabloda tapu bilgileri, imar durumu, muhammen satış bedeli ile geçici teminat bedeli belirtilen “Kargir Bina ve Arsası” vasıflı taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü İle tamamı peşin veya %50’si peşin, geri kalanına 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun”da yer alan gecikme zammı oranının uygulanması ve sözleşme tarihinden 1 ay sonra başlanılması koşuluyla aylık olarak en fazla 12 eşit taksitle ödenmek üzere satış kararı alınmış olup ihale şartnamesinde değişiklik yapılması düşünüldüğünden Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 25.09.2025 tarih ve 1477 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.

Bu nedenle; Samsun Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 11.09.2025 tarih ve 1398 sayılı kararıyla 02.10.2025 Perşembe günü Saat:15.00’de yapılmasına karar verilen taşınmaz ihalesinin iptal edildiği ilan olunur.

İlçe

/Mahalle Ada /

Parsel Niteliği Alanı

(m²) İmar Durumu 2025 Yılı

Muhammen

Satış Bedeli Geçici Teminat

Bedeli İlkadım

/Kıran 6430/1 Kargir

Bina

ve Arsası 37000.00 m² E:2,00 – Yençok: 36,50 m

Ticaret Turizm ve Konut Alanı 800.000.000,00 TL 24.000.000,00 TL

#ilangovtr Basın no ILN02302409