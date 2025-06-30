SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİ

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SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/504 Esas

KARAR NO : 2024/708

MİRASÇI :FATİH HOMBAÇ(27817048322) Moğol Türk Okulu Erdenet /Orhun Aymağı 9934 MOĞOLİSTAN

Davacı AMASYA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı EMİNE HOMBAÇ vd aleyhine Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan istinaf incelemesi sonunda aşağıdaki şekilde karar verilmiş olup,

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,

Davalı Hazine vekilinin istinaf başvurularının yukarıdaki gerekçeyle sınırlı olarak KABULÜNE,

Amasya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 16/11/2022 tarih2021/85, 2022/321 E-K sayılı kararının KALDIRILMASINA,

6100 Sayılı HMK'nın 353/1-b-2. maddesi gereğince yeniden ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİNE, bu cümleden olarak;

1-Davacının davasının KABULÜ ile,

Amasya İli, Merkez İlçesi, Kuzgeçe Köyü, Yarbaşı Mevkii 176 ada 20parselde kayıtlı toplam 10049,23 m² yüzölçümündeki taşınmazın 13/06/2022 tarihli fen bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan krokide B harfi ile gösterilen 259,26 m²'sinindavalılar adına olan tapu kaydının İPTAL edilerek bu taşınmazın adı geçen taşınmazdan ifrazı ile aynı adanın son parsel numarası ile orman vasfıyla hazine adına tapuya KAYIT VE TESCİLİNE,

2- Bu bölüm üzerinde bulunan takyidat ve şerhlerin kaldırılmasına,

3-İİK'nun 28. Maddesi gereği kararın bir suretinin Amasya Tapu Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

4-Davacı kurum 19/04/2018 tarih ve 7139 sayılı Kanunun 33. maddesi gereğince yapılan değişiklik ile harçtan muaf tutulduğundan harç alınmasına yer olmadığına ,

Kararın taraflara Dairemizce tebliğine,

Dair, 3402 sayılı Kanuna, 7251 sayılı kanunun 53. Maddesi ile eklenen Ek 6 maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren (2) iki hafta içinde 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 365/1. maddesi uyarınca Dairemize veya hükmü veren İlk Derece Mahkemesi'ne veya temyiz edenin bulunduğu yer Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesine veya İlk Derece Mahkemesi'ne verilebilecek bir dilekçe ile Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi. 04/04/2024

Kararın tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen Mirasçı Fatih HOMBAÇ'a ilanın yayınlandığı günden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 20/03/2025

#ilangovtr Basın no ILN02250427