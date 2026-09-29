SAMSUN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. SAMSUN 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.70902771-2025/610-Ceza Dava Dosyası

28.09.2026

İLANEN TEBLİGAT

Samsun 9 ASCM'nin 04/06/2026 tarih, 2025/610 Esas, 2026/422 karar sayılı ilamı ile; Mehmet ve Meryem oğlu 17/11/1988 D.lu BİRKAN ÖZTÜRK hakkında alkol etkisi altındayken araç kullanma suçundan 18.750 TL adli para cezası verilmiş, tebliğe ilişkin adrese ulaşılamadığından, tebliğ imkansızlığı nedeni ile 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29. maddesi gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, sanığın ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya mahkememiz yargı çevresi dışında bulunduğu takdirde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi kanalıyla gönderilecek dilekçe ile veya zabıt katibine bir beyanda bulunulması, bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle, cezaevinde bulunanlar açısından zabıt katibine, tutuklu veya hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞİ OLUNUR. 28/09/2026

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