SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SAMSUN İLİ, İLKADIM İLÇESİ

MEVKİİ : KADAMUT MAHALLESİ

ADA NO : 14676

PARSEL NO : 12

MALİKİN ADI VE SOYADI :

1- AYŞE TEMEL-49144684998

2- CEMRE TEMEL-12311914204

3- DUDU ŞAHİN-56644434916

4- FATMA KURT-49135685270

5- HATİCE TEMEL-55333478682

6- İREM NUR TEMEL-63733199472

7- TÜLAY LAFCI-49129685408

8- ZEYNEB BERRA TEMEL-10311209412

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Samsun İli, İlkadım İlçesi, Kadamut Mahallesi, 14676 ada, 12 parsel sayılı taşınmazda davalılara ait hissenin, Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 17/07/2025 tarih ve 938 sayılı teklifi ve 05/08/2025 tarihli 13183561 sayılı valilik oluru ile kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2026/163 Esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.04.2026

