SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/838 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli Canik İlçesi Dereler Mahallesi
ADA NO : 8035
PARSEL NO : 1
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEVLÜT KALDIRIM
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine göre acele kamulaştırılmasına karar verilen Samsun ili, Canik ilçesi, Dereler mahallesi, 8035 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı idare adına kayıt ve tescili istemidir.
Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2024/798 esas sırasında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/12/2024
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