SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/838 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli Canik İlçesi Dereler Mahallesi

ADA NO : 8035

PARSEL NO : 1

VASFI : Arsa

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEVLÜT KALDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırma Kanununun 27. Maddesine göre acele kamulaştırılmasına karar verilen Samsun ili, Canik ilçesi, Dereler mahallesi, 8035 ada 1 parsel sayılı taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı idare adına kayıt ve tescili istemidir.

Yukarıda maliki, cinsi ve niteliği yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına tescili için mahkememizin 2024/798 esas sırasında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16/12/2024

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