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T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2024/694 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mah.
ADA NO : 119
PARSEL NO : 1
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: Durmuş Kaplan,Fatma Karalı,Fikriye Özdemir,Hanife Göktepe,Harun Kaplan, Hasan Kaplan,Hasbi Kaplan, İsmet Kaplan
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Davaya konu Samsun İli Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesi 119 Ada 1 Parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 28/09/2023 gün ve 1571 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/694 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02102073