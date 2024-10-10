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SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 00:00

T.C. SAMSUN 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/694 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mah.
ADA NO : 119
PARSEL NO : 1
VASFI : Arsa
MALİKİN ADI VE SOYADI: Durmuş Kaplan,Fatma Karalı,Fikriye Özdemir,Hanife Göktepe,Harun Kaplan, Hasan Kaplan,Hasbi Kaplan, İsmet Kaplan

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ Davaya konu Samsun İli Tekkeköy İlçesi Gökçedere Mahallesi 119 Ada 1 Parselde davalılar hisse sahibi olup, taşınmaz Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 28/09/2023 gün ve 1571 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından maliki, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/694 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02102073