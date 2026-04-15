T.C. SAMSUN 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TASFİYE MEMURLUĞU)

11.02.2026

Sayı :2025/14 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Samsun 6.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/14 Tereke Esas 2025/18 karar sayılı Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: İbrahim KARA - 19982733158- Gülseren ve Ali Rıza oğlu, 23/09/1980 Trabzon doğ. Trabzon ili, Ofilçesi Gürpınar Mah., 50 Cilt, 169 Aile sıra no, 54 sırada nüfusa kayıtlı,

Yukarıda belirtilen yazı ile tasfiye memuru olarak görevlendirilmem üzerine 18/07/2025 tarihli karar ile emekli Yazı işleri Müdürü Mevlüt Toprak ile 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Emine Ataman tasfiye memuru atanmasına karar verilmiş olmakla;

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının bulunmadığı tespit edilmiştir. İİK'nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın miras bırakanın hiçbir malvarlığına rastlanılmadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, alacaklılar tarafından otuz gün içinde tasfiye avansı peşin olarak yatırılmak suretiyle iflas usulü tasfiye işlemlerine devam edilmesi talep edilmediği takdirde sıra cetveli yapılmaksızın ve alacaklılara aciz belgesi verilmeksizin Mahkememizce müteveffanın terekesinin iflas usulü tasfiyesinin kapatılmasına karar verileceği İ.İ.K'nun 217'nci maddesi uyarınca ilan olunur. 11/02/2025

