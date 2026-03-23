T.C.SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/113 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından davaya konu Samsun İli Atakum İlçesi Meyvalı Mahallesi 14503 ada 7parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz malik olan davalılar Gülizar Tezel, Gülser Arslan, Hatice Sırça, Mahide Ar, Nuri Ar ile uzlaşma sağlanamadığından mahkememizin 2026/113 Esas numaralı dosyasında tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalı adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17.03.2026

