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SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 00:00

T.C. SAMSUN 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/622

KAMULAŞTIRMA İLANI

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel tespiti ve tescil) davası nedeniyle;

Davacı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından davaya konu Samsun İli Canik İlçesi Düvecik Mahallesi 5969 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 133,97 m2'lik bölümünün kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,
Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki olan davalılar Tülay Tokgöz, Tuğrul Enseli ve Vecihi Enseli ile uzlaşma sağlanamadığından Mahkememize 2024/622 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır. Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıflar Bankası Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur. 25/10/2024

#ilangovtr Basın no ILN02120138