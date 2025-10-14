SAMSUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SAMSUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/304 Esas

Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından davalılar Bülent Gündağ Mert vd. hakkında Samsun İcra Müdürlüğünün 2023/55690 Esas sayılı dosyasına yapılan 21.06.2023 tarihli ödeme nedeniyle oluşan136.299,15 TL kamu zararının öncelikle her bir davalının meydana gelen kamu zararında sorumlu oldukları bedellerin tespiti ve Mahkemece tespit edilen kamu zararı bedellerin her bir davalıdan ödeme tarihi olan 21.06.2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte rücuen tahsili talebine ilişkin dava açıldığı, davalı Muzaffer Altıntaş'a dava dilekçesinin tebliğ edilememiş olup dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

T.K. 29. madde gereğince son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra ilan yapılmış sayılmakla, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde 2 nüsha halinde HMK'nun 122, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ve 141 maddelerindeki hususları da içerir biçimde yazılacak cevap dilekçesini mahkememize ibraz etme hakkınız bulunduğu, delillerinizin toplanması için gerekli masrafları yatırmanız gerektiği,

Duruşmanın 10/12/2025 günü saat 10:10'da yapılmasına karar verildiği anılan gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, sulh veya arabuluculuk için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi, yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02312170