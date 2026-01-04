×
Güncelleme Tarihi:

SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 00:00

İLAN METNİ

T.C. SAMSUN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/435 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Tapu iptali ve tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Ekte gönderilen krokide belirtilen dava konusu Samsun ili Tekkeköy İlçesi Güzelyurt Mahallesi 106 Ada 1 ve 2 numaralı parsel sayılı taşınmazlar hakkında Mahkememize TMK'nın 713 maddesi gereği olağanüstü zamanaşımı nedeniyle tescil davası açıldığından taşınmazda hak iddia edenlerin yahut davacı açısından TMK'nın 713/1-2 maddesinde belirtilen koşulların gerçekleşmediğine ilişkin itirazı olanların TMK'nın 713/4-5 maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 22/10/2025 - Ek (1 adet Kroki)

 

#ilangovtr Basın no ILN02351349

 