SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/108 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Samsun İli, Canik ilçesi, Dereler Mahallesi.

ADA NO : 6097

PARSEL NO : 7

VASFI : ARSA

MALİKİN ADI VE SOYADI:

1- ABDURRAHMAN ÇELİK-27776397424 -

2- ALİYE ÖZDEMİR-57997390492 -

3- ARZU YAZICI-17384743782 -

4- AYLA TAŞAN-27743398508 -

5- AYNUR VAN EYNDE-22883560532 -

6- AYSEL ÇELİK-27722399236 -

7- ENVER YAZICI-17357744648 -

8- FATMA KARAÇOBAN-57640405832 -

9- HALİME YAZICI-17402743176 -

10- HASAN BASRİ TAŞCI-58756365140 -

11- İBRAHİM YAZICI-17417742676 -

12- LEYLA ÇELİK-27749398380 -

13- MESUT YAZICI-17342745148 -

14- MURAT TAŞCI-58738365724 -

15- MUSTAFA TAŞCI-58762364922 -

16- MUTLU YAZICI-17336745376 -

17- NEBAHAT CANDAN-21641602002 -

18- NECMETTİN YAZICI-17408742968 -

19- NURCAN GÖKSEL-47830729336 -

20- NURİYE YAZICI-17561737894 -

21- ÖMER KARAÇOBAN-57646405614 -

22- ÖZCAN KARAÇOBAN-57655405322 -

23- SADİYE GÖKSEL-47848728772 -

24- SAYNUR YAZICI-17405743012 -

25- SEMA ÖZDEMİR-49246701418 -

26- SERAP UZUN-17333745430 -

27- SİBEL YAZICI-17348744930 -

28- TUĞRUL ENSELİ-17954724784 -

29- TÜLAY TOKGÖZ-69295012396 -

30- VECİHİ ENSELİ-17951724848 -

31- AYŞE YAZICI-17549738240

32- GAYE GÜNEŞ -60394310758-

33-EMİNE TAŞCI - 58747365432-

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Samsun İli, Canik ilçesi, Dereler Mahallesi, 6097ada 7 parselde davalıların hisse sahibi olduğu, taşınmaz hissesinin Samsun Büyükşehir Belediye Encümeninin 31/10/2024 gün ve 1621 sayılı kararı ile kamulaştırılmıştır.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, maliki ile cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/108 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.11/04/2025

#ilangovtr Basın no ILN02209082