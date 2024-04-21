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SAMSUN 3. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2022/618

KARAR NO : 2024/110

Davacı , HEDİYE AYGÜN ile Davalı , MUHSİN AYGÜN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle yapılan açık yargılaması sonunda verilen hüküm gereğince:



Davacı HEDİYE AYGÜN'ün mahkememize açmış olduğu boşanma davasının KABULÜNE karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen tebligat yapılamayan davalı MUHSİN AYGÜN'e11/02/2024 tarih ve 2022/618 esas, 2024/110karar sayılı hüküm İlanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden,



1-TRABZON İli, ARAKLI İlçesi, YEŞİLYURT Köyü/mah. Cilt 37, hane 55'de nüfusa kayıtlı, İSMAİL ve AYŞE'dan olma, SAMSUN 15/05/1986 doğumlu 59611336422 T.C. Kimlik Nolu HEDİYEAYGÜN ile aynı hanede nüfusa kayıtlı MUSTAFA ve SEVİRE'den olma ARAKLI 10/08/1984 doğumlu 38771092030 T.C.Kimlik Nolu MUHSİN AYGÜN'ün TMK'nın 166/1 maddesi gereğince ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMALARINA,



2-Tarafların müşterek çocukları 23/09/2012 doğumlu Ali Aygün, 20/01/2013 doğumlu Muhammed Emir Aygün ve 03/10/2014 doğumlu Zeynep Aygün'ün velayetinin T.M.K.'nın 182. maddesi gereğince davacı anneye verilmesine,

Velayeti davacı anneye verilen çocuklar ile davalı baba arasında; Her ayın, ikinci haftasına denk gelen Cumartesi günü saat 09.00’dan Pazar günü saat 17.00’e kadar, dini bayramların ikinci günü saat 10.00’dan üçüncü günü saat 17.00’e kadar, sömestri tatilinin ikinci haftası Cumartesi Sabah saat 09:00 dan takip eden Cuma günü akşam saat 18:00 e kadar ve her yıl 1 temmuz günü saat 09.00’dan 31 Temmuz günü saat 17.00 arası baba tarafından annenin yanından çocukların alınıp süre sonunda baba tarafından anneye çocukların teslim edilmesi sureti ile şahsi münasebet tesisine,

Şahsi münasebet düzenlenmesinin gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin taraflara ihtarına (İhtaratın gerekçeli kararın tebliğ suretiyle yapılmış sayılmasına,)



3-Velayet, vesayet ve miras hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tüzüğün 4. Maddesi gereğince velayeti kendisine verilen müşterek çocukların varsa mal varlıklarına ilişkin defter ve belgeleri meydana gelecek değişiklerle bir ay içerisinde dosyaya bildirmesi için davacı anneye ihtarat yapılmasına (ihtaratın gerekçeli kararın tebliğ suretiyle yapılmış sayılmasına, )



4-Davacı kadının müşterek çocuklar Ali, Muhammed Emir Aygün ve Zeynep için tedbir nafakası isteminin kabulü ile müşterek çocuk Ali, Muhammed Emir Aygün ve Zeynep için dava tarihinden geçerli olmak üzere aylık 1.000,00'er olmak üzere toplam aylık 3.000,00 TL tedbir nafakasının boşanma kararının kesinleşme tarihine kadar geçerli olmak üzere davalı erkekten alınarak müşterek çocuklara harcanmak üzere davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,



5-Davacı kadının müşterek çocuk Ali, Muhammed Emir Aygün ve Zeynep için iştirak nafakası isteminin kabulü ile boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibaren müşterek çocuklar için aylık 1.000,00'er olmak üzere toplam aylık 3.000,00 TL iştirak nafakasının davalı erkekten alınarak müşterek çocuğa harcanmak üzere davacı kadına verilmesine,



6-Davacı kadının kendisi için tedbir nafakası isteminin kısmen kabulü ile dava tarihi tarihinden boşanma kararının kesinleşme tarihine kadar geçerli olmak üzere aylık 1.250,00 TL tedbir nafakasının davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,



7-Davacı kadının yoksulluk nafakası isteminin kabulü ile boşanmaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden itibarenaylık 1.500,00 TL yoksulluk nafakasının davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,



8-Davacı kadının maddi tazminat talebinin KABULÜ ile 100.000,00 TL maddi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,



9-Davacı kadının manevi tazminat talebinin KABULÜ ile 100.000,00 TL manevi tazminatın davalı erkekten alınarak davacı kadına verilmesine,



10- Alınması gerekli 427,60 TL karar harcından peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile eksik kalan 346,90 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,



11-Davacı kendisini vekille temsil ettiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT uyarına 17.900,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,



12-Davacı tarafından 80,70 TL peşin harç80,70 TL başvurma harcı, 6.064,80 TL tebligat, posta ve ilan gideri olmak üzere toplam 6.226,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar davalı MUHSİN AYGÜN'e tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN tebliğ olunur. 28/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02019278