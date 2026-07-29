T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(Tasfiye Memurluğu)

ESAS NO : 2020/47 Tereke

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNDE

TASFİYENİN TATİLİ İLANI

Samsun 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 09/06/2026 tarih ve 2020/47 Tereke 2022/45 K. Sayılı ile Terekenin İflas Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar MURİS ŞABAN BAYRAK - 27902393498- ŞABAN ve FATMA oğlu 1950 d.lu, 01/12/2019 tarihinde vefat eden, SAMSUN ili, CANİK ilçesi, KIZILOĞLAK mah, nüfusa kayıtlı.

Mahkememizce verilen Ek karar ile Av. Mustafa Can ARSLAN ile Yazı İşleri Müdürü Nuray KARAKOYUN'un tasfiye memuru olarak atanmasına karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırmalar sonucunda, murisin üzerine kayıtlı bulunan 55LK105 plaka nolu araç üzerine yakalama şerhi konulmasına rağmen aracın yakalanamaması ve tasfiye dosyasının sürüncemede kalmaması nedeniyle terekenin iflas hükümlerine göre terekenin tasfiyesinin tatiline karar verilmiş olup, aracın yakalanmasına müteakip tasfiye işlemlerine devam edileceğinden tasfiyenin kapatılması ilanının yapılmaması karar verileceğiİ.İ.K.'nın 217. nci maddesi uyarınca ilan olunur.

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