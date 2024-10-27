SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAMSUN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/2607 Esas

Davacılar Çiğdem Mine KURNAZ ve Umut Uğur ERENEL tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında, 41122290382 T.C. Kimlik numaralı Yunis ERENER'e defalarca yapılan tebligatların iade gelmesi nedeniyle dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/04/2025 günü saat: 09:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, HMK'nun 122. maddesi gereğince; 2 (iki) hafta içerisinde dava dilekçesine cevap vermeniz, bu süre içerisinde delillerinizi bildirebileceğiniz, toplanması gereken delilleriniz var ise masrafını yatırmanız ilanen tebliğ olunur.

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