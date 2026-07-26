SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/320 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı idare Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığınca davaya konu Samsun İli, Atakum İlçesi, Sarıışık Mahallesi, 14211 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılmasına karar verilmiş olup,

Kıymet Takdir Komisyonunun raporunun düzenlenmesinden sonra taşınmaz maliki davalılar Dudu Sarı, Ayşe Akbaş, Hediye Soylu, Döndü Özdemir, Yusuf Mırık, Ali Mırık, Mustafa Mırık, Kerime Bahar ile uzlaşma sağlanamadığından;

Mahkememize 2026/320 Esas numaralı tespit ve tescil davası açılmıştır.

Bu dava sonucunda tespit edilecek bedel T.C. Vakıfbank Samsun Şubesine davalılar adına açılacak hesaba yatırılacaktır.

Davanın duruşması 06/08/2026 günü saat 10:05'e bırakılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.07.2026

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