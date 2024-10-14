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T.C. SAMSUN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

27/05/2024

Sayı : 2024/394 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Mustafa oğlu Ali kayyımı arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen, Samsun İli, Canik İlçesi, Hacıismail Mahallesinde bulunan 11031 ada, 1 parselin Mustafa oğlu Ali'nin 157/1200 hissesinin Samsun 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22/01/2014 tarih ve 2013/922 esas, 2014/61 karar sayılı kararı ile 3561 sayılı Kanuna göre kayyım ataması yapılmış olup, 10 yıllık kayyımlıkla idare süresi 22/01/2024 tarihinde sona ermesi ile birlikte TMK 588/1 maddesi gereğince, ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde MUSTAFA oğlu ALİ'nin hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin, ya da gaipliği istenen kişiler hakkında bilgisi bulunanların mahkememize başvurması, aksi halde söz konusu MUSTAFA oğlu ALİ'nin GAİPLİĞİNE KARAR VERİLİP, Samsun İli, Canik İlçesi, Hacıismail Mahallesinde bulunan 11031 ada, 1 parselin MUSTAFA oğlu ALİ'nin 157/1200 hissesinin idare edilmesinden ve izale-i şüyu satışından elde edilen ve MUSTAFA oğlu ALİ adına açılan Ziraat Bankası Samsun Şubesi'nin 39927578-5795 nolu hesapta bulunan paranın nemaları ile birlikte HAZİNEYE İNTİKALİNE karar verileceğinden, bu kişi hakkında bilgisi olanların ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02103637