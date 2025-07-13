T.C. SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

09.07.2025

Sayı : 2023/457 Esas

Konu : İLAN METNİ

İLAN METNİ

Davacı , SAHAR GHOLAMEHMED ile Davalı , KHALID KHANJARI arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle; Davalının, evlilik süresi boyunca davacıya psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını, hamile olmasına rağmen yalnız bıraktığını, sürekli tartışmalar ve kavgalar yaşandığını, davacıyı boğmaya çalıştığını belirterek tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin anneye verilmesini ve tedbir ve iştirak nafakasına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesine karşı 2 HAFTA içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde Davayı inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına,

Ön İnceleme Duruşma Günü 25/11/2025 tarihinde saat :09:05' bırakılmış olup, bırakılmış olup, HMK. 139. Maddesi uyarınca

1- "a-) "Belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasında hazır bulunmanız, gelmediğiniz takdirde karşı tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, HMK 150. Maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde gelen tarafça davanın takip edilmemesi veya her iki tarafın da gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin ihtarına,

b) Taraflara dilekçelerinde belirtikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamaya yapmaları için6100 Sayılı HMK 139 maddesi gereğince davetiyenin tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE verilmesine, bu hususların verilen kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceğinin ihtarına,

Davalının tebligata yarar adresi tüm aramalara rağmen tespit edilememiş, tebligata esas olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, Davalıya KHALID KHANJARI'ye ön inceleme duruşması ile dava dilekçesinin İLAN tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur.

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