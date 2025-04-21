SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO: 2024/727

KARAR NO: 2025/53

Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/01/2025 tarihli ilamı ile CMK.3,4,5.maddeleri gereğince mahkememizin Görevsizliğine karar verilen Abdurrazzak ve Sevda oğlu, 2004 doğumlu, RECEP BAKIR tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü itiraz başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle Samsun Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edilebileceği, itiraz edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 17.04.2025

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