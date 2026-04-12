İLAN

SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/2256 Esas

Mahkememizde dava konusu Samsun İli, Atakum İlçesi, Büyükkolpınar Mah, 9256 ada, 1 parsel ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talepli olarak açılan davanın yapılan yargılamasında; davalı 50728631710 T.C. Kimlik nolu Ali Gümüş bildirilen adreslerine dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kendisine dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemeyen davalı Ali Gümüş'ün duruşmanın atılı bulunduğu 16/06/2026 günü saat 09:15’deyapılacak duruşmaya katılabileceği gibi kendisini bir vekil ile de temsil ettirebilir, aksi taktirde duruşmaların yokluğunda sürdürüleceği ve karar verileceği, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.

