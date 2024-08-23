SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. SAMSUN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/848 Esas

Mahkememizde Davaya konu Samsun İli, Atakum İlçesi, Atakum Mah. 8425 ada, 8 parsel sayılı taşınmazlardaki ortaklığın satış yoluyla giderilmesi talepli olarak açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Abdullah Gök ,Ali Bostancı , Baladey Durgun, Celal Yaman, Cemal Çevik ,Dursun Akkaya ,Ekrem Yeter, Fatma Dündar , Fatma Özduman ,Gülhanım Abonoz, Güllü Eroğullar, Güner Babacıgali, İbrahim Memiş ,İbrahim Semerci, İnci Güner ,İsmail Özçelik, Kadir Ataman Ülgüner ,Kurtça Mehmet Soylu ,M. Rüştü Sözen ,Macide Güney, Muharrem Köse, Mustafa Öztürk ,Mübeccel Soykan, Nazmi Oral ,Nazmiye Turkal ,Orhan Hacı İslamoğlu, Osman Keskin, Perihan Aydın, Remzi Albayrak, Saim Bilgin, Sebahat Sezer, Serhat Memiş, Servet Uyanık, Sevi Seylan ,Seyit Alkan, Şükrü Akmaz, Yaşar Gezgin, Yaşar Tural ,Yıldız Tan, Yılmaz Eker ,Ferhat Doğan, Ahmet Dursun'un bildirilen adreslere ve tüm araştırmalara rağmen dava dilekçesi ekli duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğ edilemediği anlaşılmakla ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalıya dava dilekçesi ekli duruşma günü tebliğ edilemeyen davalı Abdullah Gök ,Ali Bostancı , Baladey Durgun, Celal Yaman, Cemal Çevik ,Dursun Akkaya, Ekrem Yeter, Fatma Dündar, Fatma Özduman, Gülhanım Abonoz, G üllü Eroğullar, Güner Babacıgali, İbrahim Memiş ,İbrahim Semerci, İnci Güner ,İsmail Özçelik, Kadir Ataman Ülgüner, Kurtça Mehmet Soylu ,M. Rüştü Sözen ,Macide Güney, Muharrem Köse, Mustafa Öztürk ,Mübeccel Soykan, Nazmi Oral ,Nazmiye Turkal ,Orhan Hacı İslamoğlu, Osman Keskin, Perihan Aydın, Remzi Albayrak, Saim Bilgin, Sebahat Sezer, Serhat Memiş, Servet Uyanık, Sevi Seylan ,Seyit Alkan, Şükrü Akmaz, Yaşar Gezgin, Yaşar Tural ,Yıldız Tan, Yılmaz Eker ,Ferhat Doğan, Ahmet Dursun'a duruşmanın atılı bulunduğu 01/10/2024 günü saat 10:45’deyapılacak duruşmaya katılabileceği gibi kendisini bir vekil ile de temsil ettirebilir, aksi taktirde duruşmaların yokluğunda sürdürüleceği ve karar verileceği, iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.19/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02080517