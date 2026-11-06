SAMKENT YAPI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KADIKÖY 2. VE 3. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI SAİTBEY MAHALLESİ

FİNANSMAN DESTEKLİ KAT KARŞILIĞI İHALE İLANI

Aşağıda bilgileri verilen (tapu bilgileri, imar durumları vb.) özellikleri yazılı olan taşınmazların, tanzim olunan şartnameleri doğrultusunda “Finansman Destekli Kat Karşılığı İnşaat İşi”, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkarılmıştır.

İli İlçesi Mahalle Ada/Parsel Arsa Alanı Emsal Emsale Esas

İnşaat Alanı Samsun İlkadım Saitbey 14731/1 8.680,00 m² 2.00 17.360,00 m² 14734/1 7.616,00 m² 2.00 15.232,00 m²

Yapı Yaklaşık Maliyeti Yükleniciye Sağlanacak

Finansman Tutarı Asgari Kat

Karşılığı Oranı Geçici Teminat

Bedeli İhale Tarihi ve Saati 862.058.400,00 TL 300.000.000,00 TL %31 25.861.752,00 TL 27.11.2026 10:00

Bu ilan kapsamında yer alan ihale, ihale dokümanında belirtilen şart ve esaslar çerçevesinde Kapalı Teklif Usulü artırma yöntemi uygulanmak sureti ile gerçekleştirilecektir. İhale konusu olan kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde; İhale konusu iki ada/parselin tamamı için İdare tarafından Yükleniciye sağlanacak finansman tutarı 300.000.000,00 TL olup İdareye bırakılacak asgari kat karşılığı oranı toplam emsal inşaat alanının %31(yüzde otuz bir)’i olarak belirlenmiştir.

İhalede değerlendirmeye esas unsur teklif edilecek Kat Karşılığı Oranı olacaktır. İstekliler, ihale konusu her iki ada/parselin tamamını kapsayacak şekilde tek bir Kat Karşılığı Oranı teklif edecek olup teklif edilen oran, her iki ada/parsel için birlikte ve bütün olarak geçerli olacaktır. İhale Komisyonunca, istekliler tarafından sunulan başvuru belgeleri ile tekliflerin ihale dokümanında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, geçerli teklif veren istekliler arasında Kat Karşılığı Oranı üzerinden artırıma devam edilecektir. İhale süreci sonunda, ihale dokümanında belirtilen şartları sağlayan ve en yüksek Kat Karşılığı Oranını teklif eden istekli, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenecektir.

İhalenin Yapılacağı Adres: Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

Hançerli Mahallesi 216. Sokak No:8 İlkadım / SAMSUN

İhalenin Yapılacağı Tarih: 27.11.2026 Cuma, Saat 10:00

İhale Dokümanı: KDV dahil 2.000,00 TL (İki Bin Türk Lirası) bedel karşılığında Samkent Genel Müdürlüğü İhale Biriminden temin edilecektir.

Dosya Bedeli ve Geçici Teminat Banka Havalesi için;

Samkent Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Vakıfbank Samsun Şubesi IBAN: TR93 0001 5001 5800 7318 3171 10

İhalede Aranılan Yeterlilik Şartları ve İstenilen Belgeler:

• Geçici Teminat, (En az 25.861.752,00 TL)

• İş Ortaklığı Beyannamesi, Ortaklık Durum Belgesi, Şirket Ortaklık ve Yönetici Bilgileri Beyanı, Ticaret ve/veya Sanayi Odası Faaliyet/Kayıt Belgesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri veya Beyanı, Vekaletname ve İmza Beyanı, İletişim Bilgileri Beyanı,

• İş Deneyimine İlişkin Belge (İsteklilerin, ihale tarihi itibarıyla işin niteliği, yapı sınıfı ve büyüklüğüne uygun olarak ilgili ihale dokümanında belirlenen sınıf ve yeterlilikte Müteahhitlik Yetki Belgesine sahip olmaları veya buna denk iş deneyimini tevsik eden belgeleri sunmaları zorunludur. İş deneyimi, benzer iş grubu, asgari iş deneyim tutarı veya inşaat alanı ile Müteahhitlik Yetki Belgesine ilişkin kriterler ilgili ihale dokümanında ayrıca belirtilmiştir.),

• Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemine (YAMBİS) kayıtlı ve kayıtlarının aktif durumda (belge numaralarının iptal edilmemiş) olduğunu gösteren belge.

• Bilânço ve Gelir Tabloları ile Vergi Levhası,

• İş Hacmini Gösteren Belgeler,

• İhale dosyasının satın alındığına dair banka dekontu.

Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek işbu ihaleye katılacak istekliler, ilgili ihale dokümanında istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak, ihale teklif zarflarını ihale saatinden önce Samkent Genel Müdürlüğü İhale Birimine teslim etmek zorundadır. Teslim edilen ihale teklif zarfları hiçbir surette geri alınamaz. Telgraf, faks, elektronik posta yoluyla yapılan başvurular ile postadaki olası gecikmeler İsteklilerin sorumluluğundadır. Hazır bulunmayan istekliler artırmaya katılamaz; sunmuş oldukları yazılı teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

#ilangovtr Basın no ILN02586301