SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. SAMANDAĞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/399 Esas

DAVACILAR:ALİ TOPAL

MİRASÇILAR: (Ölü Abdullah ve ölü Meryem kızı) Verdi, (Mustafa ve Verdi kızı) Hindiye Ezer,

(Mustafa ve Verdi oğlu) Selim MİRASÇILARI ve diğerleri.

Mahkememize açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasının verilen ara kararı gereğince;

''(Ölü Abdullah ve ölü Meryem kızı) Verdi, (Mustafa ve Verdi kızı) Hindiye Ezer, (Mustafa ve Verdi oğlu) Selim'' in mirasçısı olduğunu ileri sürenler var ise bu konudaki tüm belge ve delilleri ile birlikte, 2. defa yayınlanan bu ilanın, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize başvurmaları, aksi taktirde ilgililerin istihkak davası açma hakları saklı olmak üzere Türk Medeni Kanunun 594. maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği ikinci kez ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02146232