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SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 00:00

 

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 13/06/2024 tarihli ihale onayına istinaden 11/07/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda 3 yıllığına, aşağıda listede belirtilen saatlerde “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 10/07/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden, Belediyemiz sorumlu değildir.
2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı ve ihale saati gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.
 

S.
N.		TAŞINMAZ
MAHALLESİ		ADA/PARSEL/
KOORDİNAT		VASFIAYLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ
+ % 20 KDV (TL)		%3GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL)İHALE SAATİ
01SAĞLIK MH. Z.GÖKALP CAD. NO:47/2BİLA PARSELBÜFE4.000,00 TL + % 20 KDV4.350,00 TL14:00
02ŞEHİTLER598252.19-4261692.42TAKSİ DURAĞI1.500,00 TL + % 20 KDV1.650,00 TL14:05
03BARIŞ MAH. GÜLNAR SİTESİ YANIBİLA PARSELİŞYERİ3.500,00 TL + % 20 KDV3.800,00 TL14:10
04ALLAHDİYEN MH. KURŞUNLLU
 KAP. MEVKİİ		139 ADA 1 PARSELFIRIN9.500,00 TL + % 20 KDV10.260,00 TL14:15
05ADALA4 ADA 2 PARSELMESKEN1.000,00 TL1.100,00 TL14:20
06ADALA4 ADA 2 PARSELMESKEN1.000,00 TL1.100,00 TL14:25
07KARAYAHŞİBİLA PARSELMESKEN1.000,00 TL1.100,00 TL14:30
08HASALANTESCİL HARİCİ ALANKAHVEHANE1.500,00 TL + % 20 KDV1.650,00 TL14:35
09POYRAZBİLA PARSELKAHVEHANE7.000,00 TL + % 20 KDV7.560,00 TL14:40
10ÇAMURHAMAMI144 ADA 1 PARSELİŞYERİ5.000,00 TL + % 20 KDV5.400,00 TL14:45
11SARTMUSTAFABİLA PARSELKAHVEHANE4.000,00 TL + % 20 KDV4.350,00 TL14:50
12ADALABİLA PARSELLOKANTA15.000,00 TL + % 20 KDV16.200,00 TL14:55
13PAZARKÖYKÖY BOŞLUĞUİŞYERİ1.000,00 TL + % 20 KDV1.100,00 TL15:00
14YEŞİLOVABİLA PARSELİŞYERİ1.000,00 TL + % 20 KDV1.100,00 TL15:05
15ADALA152 ADA 1 PARSELİŞYERİ2.500,00 TL + % 20 KDV2.700,00 TL15:10
16ADALA152 ADA 1 PARSELİŞYERİ2.000,00 TL + % 20 KDV2.160,00 TL15:15
17ADALA152 ADA 1 PARSELİŞYERİ2.000,00 TL + % 20 KDV2.160,00 TL15:20
18ADALA152 ADA 1 PARSELİŞYERİ2.000,00 TL + % 20 KDV2.160,00 TL15:25
19TAYTAN250 ADA 10 PARSELİŞYERİ2.000,00 TL + % 20 KDV2.160,00 TL15:30
20ELDELEK114 ADA 1 PARSELİŞYERİ1.000,00 TL + % 20 KDV1.100,00 TL15:35
21SARTMAHMUT101 ADA 2 PARSEL1 NOLU İŞYERİ3.500,00 TL + % 20 KDV3.800,00 TL15:40
22SARTMAHMUT101 ADA 2 PARSEL3 NOLU İŞYERİ3.500,00 TL + % 20 KDV3.800,00 TL15:45
23SARTMAHMUT101 ADA 2 PARSEL4 NOLU İŞYERİ3.500,00 TL + % 20 KDV3.800,00 TL15:50
24SARTMAHMUT101 ADA 2 PARSEL9 NOLU İŞYERİ3.500,00 TL + % 20 KDV3.800,00 TL15:55

 

S.
N.		TAŞINMAZ
MAHALLESİ		ADA/PARSEL/
KOORDİNAT		VASFIALANYILLIK MUHAMMEN
KİRA BEDELİ (TL)		%3 GEÇİCİ İHALE
TEMİNATI (TL)		İHALE SAATİ
25SAĞLIK119 ADA 25 PARSELÇAYIR10,0012.000,00 TL1.100,00 TL16:00
26BARIŞ26089.23-286668.14PARK ALANI3.609,005.000,00 TL450,00 TL16:05
27ADALA30634.47-29952.40PARK ALANI194,111.000,00 TL100,00 TL16:10
28HACIBEKTAŞLI3587 ADA 1 PARSELARSA2.364,006.000,00 TL550,00 TL16:15
29DURASILLIBİLA PARSELARAZİ6.000,0025.000,00 TL2.250,00 TL16:20
30DURASILLI606203.59-4263985.12ARAZİ12.000,0060.000,00 TL5.400,00 TL16:25
31SARTMUSTAFA142 ADA 1-2-3-4 PARSELLERARAZİ1.700,0010.000,00 TL900,00 TL16:30
32SARTMAHMUTBİLA PARSELARAZİ12.000,0036.000,00 TL3.250,00 TL16:35
33GÖKEYÜP253 ADA 11 PARSELARAZİ10.000,0010.000,00 TL900,00 TL16:40
34KEMERDAMLARI108 ADA 10 PARSELARSA425,003.000,00 TL270,00 TL16:45
35KEMERDAMLARI117 ADA 1 PARSELARSA822,004.000,00 TL360,00 TL16:50
36KARAOĞLANLITESCİL HARİCİ ALANBOŞ ALAN1.290,0036.000,00 TL3.250,00 TL16:55
37EMİRHACILITESCİL HARİCİ ALANZEYTİNLİK2.600,0010.000,00 TL900,00 TL17:00
38KABAZLI154 ADA 9 PARSELKANTAR YERİ1.000,0017.000,00 TL1.550,00 TL17:05
39BAĞCILARTESCİL HARİCİ ALANZEYTİNLİK1.000,005.000,00 TL450,00 TL17:10
40TORUNLU119 ADA 130 PARSELARAZİ2.272,846.000,00 TL550,00 TL17:15
41HASALAN956 PARSELARAZİ7.700,0035.000,00 TL3.150,00 TL17:20

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;
3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)
3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.
3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.
3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.
3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.
3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;
3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.
3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.
3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.
3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.
3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.
3.3-Ortak girişim olması halinde;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.
4.1- Şartname bedeli;
4.1.-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini ihaleye katılacak olan taliplilerin, tablodaki taşınmazların her biri için ayrı bedel ödemesi gerekmekte olup, 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) makbuz karşılığında, Mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyrulur.

#ilangovtr Basın no ILN02051565

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#ILN02051565#İlangovtr