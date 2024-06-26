SALİHLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c ve diğer ilgili maddelerine göre ve Belediye Başkanlık Makamının 13/06/2024 tarihli ihale onayına istinaden 11/07/2024 tarihi Perşembe günü Belediye Encümeni huzurunda 3 yıllığına, aşağıda listede belirtilen saatlerde “Açık Teklif Artırma Usulüne göre” kiralama ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılacak taliplilerin şartname bedel makbuzu, geçici ihale teminat makbuzu ve istenilen diğer belgeleri en geç, 10/07/2024 tarihi Çarşamba günü, saat 16:30’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri zorunludur. Talipliler, başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile de Belediyemize gönderebilirler. Ancak, postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı ihale evraklarının teslim saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşmaması halinde bu gecikmeden, Belediyemiz sorumlu değildir.

2-İhaleye çıkarılan taşınmazların bulunduğu mahalle, ada/parsel, aylık/yıllık muhammen kira bedeli ile geçici ihale teminatı ve ihale saati gibi bilgiler aşağıdaki tabloda tespit edilmiştir.



S.

N. TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA/PARSEL/

KOORDİNAT VASFI AYLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ

+ % 20 KDV (TL) %3GEÇİCİ İHALE TEMİNATI (TL) İHALE SAATİ 01 SAĞLIK MH. Z.GÖKALP CAD. NO:47/2 BİLA PARSEL BÜFE 4.000,00 TL + % 20 KDV 4.350,00 TL 14:00 02 ŞEHİTLER 598252.19-4261692.42 TAKSİ DURAĞI 1.500,00 TL + % 20 KDV 1.650,00 TL 14:05 03 BARIŞ MAH. GÜLNAR SİTESİ YANI BİLA PARSEL İŞYERİ 3.500,00 TL + % 20 KDV 3.800,00 TL 14:10 04 ALLAHDİYEN MH. KURŞUNLLU

KAP. MEVKİİ 139 ADA 1 PARSEL FIRIN 9.500,00 TL + % 20 KDV 10.260,00 TL 14:15 05 ADALA 4 ADA 2 PARSEL MESKEN 1.000,00 TL 1.100,00 TL 14:20 06 ADALA 4 ADA 2 PARSEL MESKEN 1.000,00 TL 1.100,00 TL 14:25 07 KARAYAHŞİ BİLA PARSEL MESKEN 1.000,00 TL 1.100,00 TL 14:30 08 HASALAN TESCİL HARİCİ ALAN KAHVEHANE 1.500,00 TL + % 20 KDV 1.650,00 TL 14:35 09 POYRAZ BİLA PARSEL KAHVEHANE 7.000,00 TL + % 20 KDV 7.560,00 TL 14:40 10 ÇAMURHAMAMI 144 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 5.000,00 TL + % 20 KDV 5.400,00 TL 14:45 11 SARTMUSTAFA BİLA PARSEL KAHVEHANE 4.000,00 TL + % 20 KDV 4.350,00 TL 14:50 12 ADALA BİLA PARSEL LOKANTA 15.000,00 TL + % 20 KDV 16.200,00 TL 14:55 13 PAZARKÖY KÖY BOŞLUĞU İŞYERİ 1.000,00 TL + % 20 KDV 1.100,00 TL 15:00 14 YEŞİLOVA BİLA PARSEL İŞYERİ 1.000,00 TL + % 20 KDV 1.100,00 TL 15:05 15 ADALA 152 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 2.500,00 TL + % 20 KDV 2.700,00 TL 15:10 16 ADALA 152 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 2.000,00 TL + % 20 KDV 2.160,00 TL 15:15 17 ADALA 152 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 2.000,00 TL + % 20 KDV 2.160,00 TL 15:20 18 ADALA 152 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 2.000,00 TL + % 20 KDV 2.160,00 TL 15:25 19 TAYTAN 250 ADA 10 PARSEL İŞYERİ 2.000,00 TL + % 20 KDV 2.160,00 TL 15:30 20 ELDELEK 114 ADA 1 PARSEL İŞYERİ 1.000,00 TL + % 20 KDV 1.100,00 TL 15:35 21 SARTMAHMUT 101 ADA 2 PARSEL 1 NOLU İŞYERİ 3.500,00 TL + % 20 KDV 3.800,00 TL 15:40 22 SARTMAHMUT 101 ADA 2 PARSEL 3 NOLU İŞYERİ 3.500,00 TL + % 20 KDV 3.800,00 TL 15:45 23 SARTMAHMUT 101 ADA 2 PARSEL 4 NOLU İŞYERİ 3.500,00 TL + % 20 KDV 3.800,00 TL 15:50 24 SARTMAHMUT 101 ADA 2 PARSEL 9 NOLU İŞYERİ 3.500,00 TL + % 20 KDV 3.800,00 TL 15:55

S.

N. TAŞINMAZ

MAHALLESİ ADA/PARSEL/

KOORDİNAT VASFI ALAN YILLIK MUHAMMEN

KİRA BEDELİ (TL) %3 GEÇİCİ İHALE

TEMİNATI (TL) İHALE SAATİ 25 SAĞLIK 119 ADA 25 PARSEL ÇAYIR 10,00 12.000,00 TL 1.100,00 TL 16:00 26 BARIŞ 26089.23-286668.14 PARK ALANI 3.609,00 5.000,00 TL 450,00 TL 16:05 27 ADALA 30634.47-29952.40 PARK ALANI 194,11 1.000,00 TL 100,00 TL 16:10 28 HACIBEKTAŞLI 3587 ADA 1 PARSEL ARSA 2.364,00 6.000,00 TL 550,00 TL 16:15 29 DURASILLI BİLA PARSEL ARAZİ 6.000,00 25.000,00 TL 2.250,00 TL 16:20 30 DURASILLI 606203.59-4263985.12 ARAZİ 12.000,00 60.000,00 TL 5.400,00 TL 16:25 31 SARTMUSTAFA 142 ADA 1-2-3-4 PARSELLER ARAZİ 1.700,00 10.000,00 TL 900,00 TL 16:30 32 SARTMAHMUT BİLA PARSEL ARAZİ 12.000,00 36.000,00 TL 3.250,00 TL 16:35 33 GÖKEYÜP 253 ADA 11 PARSEL ARAZİ 10.000,00 10.000,00 TL 900,00 TL 16:40 34 KEMERDAMLARI 108 ADA 10 PARSEL ARSA 425,00 3.000,00 TL 270,00 TL 16:45 35 KEMERDAMLARI 117 ADA 1 PARSEL ARSA 822,00 4.000,00 TL 360,00 TL 16:50 36 KARAOĞLANLI TESCİL HARİCİ ALAN BOŞ ALAN 1.290,00 36.000,00 TL 3.250,00 TL 16:55 37 EMİRHACILI TESCİL HARİCİ ALAN ZEYTİNLİK 2.600,00 10.000,00 TL 900,00 TL 17:00 38 KABAZLI 154 ADA 9 PARSEL KANTAR YERİ 1.000,00 17.000,00 TL 1.550,00 TL 17:05 39 BAĞCILAR TESCİL HARİCİ ALAN ZEYTİNLİK 1.000,00 5.000,00 TL 450,00 TL 17:10 40 TORUNLU 119 ADA 130 PARSEL ARAZİ 2.272,84 6.000,00 TL 550,00 TL 17:15 41 HASALAN 956 PARSEL ARAZİ 7.700,00 35.000,00 TL 3.150,00 TL 17:20

3.1-İsteklinin Gerçek Kişi Olması Halinde;

3.1.1-Kanuni İkametgah sahibi olmak.(Nüfus Müdürlüğünden ya da elektronik ortamdan alınmış ikametgah İl mühaberi)

3.1.2-T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi.

3.1.3-Vekaletle katılım halinde noter tasdikli vekaletname ile vekaleten katılan kişinin noter onaylı imza beyannamesi.

3.1.4-Geçici İhale Teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek kişi adına düzenlenmiş bu tutarda Bankalar ve Özel finans kurumlarının verecekleri süresiz banka teminat mektubu.

3.1.5-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.1.6-İstekli adına ve vekaleten katılım olması halinde ayrıca vekalet eden kişi adına, Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınan Adli Sicil Belgesi.

3.1.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.2-İsteklinin Tüzel Kişilik Olması Halinde;

3.2.1-Tüzel kişiliğin bağlı olduğu odadan tebligat için adres beyanı.

3.2.2-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

3.2.3-İlgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

3.2.4-Vekaleten katılma halinde noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.

3.2.5-Geçici ihale teminat bedelinin ödendiğine dair tahsilat makbuzu veya ihaleye iştirak edecek tüzel kişi adına düzenlenmiş bu tutarda bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz ve kesin banka teminat mektubu.

3.2.6-Şartname bedelinin ödendiğini gösterir alındı makbuzu.

3.2.7-Belediyemize herhangi bir hizmetten dolayı vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alınan belge.

3.2.8- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca; istekli tüzel kişilik; anonim şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, limited şirket ise şirket müdürlerinin ve ortaklarının tamamının, kollektif şirket ise; ortaklarının tamamının, komandit şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri ile ihaleye vekaleten katılım halinde vekalat eden kişiye ait Cumhuriyet Savcılığından veya elektronik ortamda alınmış Adli Sicil Belgesi.

3.3-Ortak girişim olması halinde;

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (3.1) veya (3.2) maddelerindeki belgeler ve noter onaylı iş ortaklığı beyannamesi istenir.

4.1- Şartname bedeli;

4.1.-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 7.maddesinin ilgili fıkraları hükmü uyarınca hazırlanan kira ihale şartnamesini ihaleye katılacak olan taliplilerin, tablodaki taşınmazların her biri için ayrı bedel ödemesi gerekmekte olup, 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) makbuz karşılığında, Mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebileceği gibi İdare’de ücretsiz okuyabileceklerdir. Taliplilere ilanen duyrulur.

#ilangovtr Basın no ILN02051565