SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/297 Esas10/09/2024
Konu : Gaip Mehmet Pehlivan
FAHRİ PEHLİVAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Fikriye ve Cevzat oğlu Mehmet 04/05/1983 Lice doğumlu, 37450227268 TC kimlik numaralı, yaklaşık 25-30 yıldan beri kayıp olduğu, ölümü sağmı olduğunun belli olmadığından TMK’nın 32 ve müteakip maddelerine göre Mehmet Pehlivan'ın kendisinin veya bu şahsın hayatından ve ölümünden bilgisi olanların TMK’nın 33.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2022/295 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK.’nın 35.maddesine göre MEHMET PEHLİVAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024
GAİP
TC KİMLİK NO : 37450227268
ADI SOYADI : MEHMET PEHLİVAN
BABA ADI : CEVZAT
ANA ADI : FİKRİYE
DOĞUM TARİHİ : 04/05/1983
DOĞUM YERİ : LİCE
İKAMETGAH ADRESİ : Sart Mah. Milli Egemenlik 2 Cad. No:80 Salihli/ MANİSA
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