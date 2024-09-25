SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. SALİHLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/297 Esas10/09/2024

Konu : Gaip Mehmet Pehlivan

FAHRİ PEHLİVAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Fikriye ve Cevzat oğlu Mehmet 04/05/1983 Lice doğumlu, 37450227268 TC kimlik numaralı, yaklaşık 25-30 yıldan beri kayıp olduğu, ölümü sağmı olduğunun belli olmadığından TMK’nın 32 ve müteakip maddelerine göre Mehmet Pehlivan'ın kendisinin veya bu şahsın hayatından ve ölümünden bilgisi olanların TMK’nın 33.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2022/295 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK.’nın 35.maddesine göre MEHMET PEHLİVAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024

GAİP

TC KİMLİK NO : 37450227268

ADI SOYADI : MEHMET PEHLİVAN

BABA ADI : CEVZAT

ANA ADI : FİKRİYE

DOĞUM TARİHİ : 04/05/1983

DOĞUM YERİ : LİCE

İKAMETGAH ADRESİ : Sart Mah. Milli Egemenlik 2 Cad. No:80 Salihli/ MANİSA

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