SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/697 Esas

KARAR NO : 2026/866

DAVALI :1- BEDİYHA ŞAHİN- 29144390068

Sağır Köyü Şarkışla/ SİVAS

Bodkerporten 61 Hvidovre 2650 9879/DANİMARKA KRALLIĞI

Davacılar HABİP OYMAK, SEVİM KARABOYA aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM :

Yukarıda açıklandığı üzere,

1-Davanın kabulü ile;

Dava konusu Manisa ili Salihli ilçesi Kızılavlu Mahallesi 110 ada 2 parsel sayılı taşınmazın bütün hak ve yükümlülükleri ile birlikte genel açık arttırma usulü ile satılarak mevcut ortaklığın giderilmesine, elde edilecek satış bedelinin tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında paydaşlara ödenmesine,

2-Satış bedeli üzerinden binde 11,38 nispetinde harcın tüm paydaşlardan tapu kaydındaki ve mirasçılık belgesindeki hisseleri oranında tahsiline,

3-Satış memuru olarak Salihli Adliyesi Satış Müdürünün görevlendirilmesine,

4-Davacı tarafından yapılan 28.905,70-TL yargılama giderinin davalılardan hisseleri nispetinde tahsili ile davacıya verilmesine, davacı hissesinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-Davacı kendini vekille temsil ettirdiğinden, avukatlık asgari ücret tarifesi gereği 40.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davacı payına düşenin mahsubu ile geriye kalan payı oranında paydaşlardan alınarak davacıya verilmesine,

6-Yatırılan gider avans bakiyesinin karar kesinleştiğinde davacıya hesap numarası bildirildiğinde bu hesaba yatırılması, bildirilmediğinde masrafı avanstan karşılanmak kaydı ile PTT aracılığı ile davacıya iadesine,

Dair, davacılar vekilinin yüzüne karşı,kararın taraflara tebliğinden itibaren 6100 sayılı Yasanın HMK. 341. ve devamı maddeleri gereğince (2 hafta) içerisinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 08/07/2026"

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/08/2026

#ilangovtr Basın no ILN02547094