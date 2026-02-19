SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. SALİHLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/83 Esas

Konu : Bedriye Palas hk

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen BEDRİYE PALAS'ın 2003 yılında kaybolduğunun, tüm araştırmalara rağmen bulunamadığının, başına her türlü ölümcül olayın gelmiş olabileceğinden TMK’nın 32 ve müteakip maddelerine göre BEDRİYE PALAS'ın gaipliğine karar verilmesi talep edilmekle, BEDRİYE PALAS'ın kendisinden veya bu şahsın hayatından ve ölümünden bilgisi olanların TMK’nın 33.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde Mahkememizin 2026/83 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde TMK.’nın 35.maddesine göre BEDRİYE PALAS'ın gaipliğine karar verileceği ilan olunur.

GAİP

TC KİMLİK NO : 13196710592

ADI SOYADI : BEDRİYE PALAS

BABA ADI : RECEP

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 10/07/1956

DOĞUM YERİ : SALİHLİ

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilangovtr Basın no ILN02404869